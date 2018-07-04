الكرملين: سوق النفط ليس موضوعا رئيسيا في قمة بوتين ترمب

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه من المستبعد أن يكون الوضع في #أسواق_النفط العالمية من بين الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ونظيره الأميركي دونالد #ترمب في هلسنكي يوم 16 يوليو/تموز.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف ردا على سؤال حول الموضوع: "هناك الكثير من الأمور الأكثر إلحاحا في ما يخص العلاقات الثنائية ستخضع للبحث بالطبع في المقام الأول".

وأضاف "فيما دون ذلك، فإن الموضوع يتعلق بمساحة الوقت التي سيقرر الرئيسان تخصيصها لهذا الاجتماع".

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا أول من أمس الاثنين، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بحث خلاله الوزيران آخر مستجدات سوق النفط العالمية والإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في #أوبك بفيينا الذي انعقد في 23 يونيو الماضي، والقاضي بتعديل المتوسط الإجمالي لمستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من 147% في مايو 2018 إلى 100%، اعتباراً من 1 يوليو، أي بما يعادل زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً.

وناقش الفالح بوصفه رئيسًا للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط مع نظيره الروسي بوصفه الرئيس المشارك، الحاجة إلى تعديل إجراءات المراقبة الحالية لتعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالي إلى 100%.