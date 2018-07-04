النفط يرتفع مع انخفاض معروض أميركا وعقوبات إيران

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير يظهر تراجع #مخزونات_الوقود_الأميركية في ظل توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية في ألبرتا والتي عادة ما تورد للولايات المتحدة.

كما وجدت أسعار النفط دعما في العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران، والتي تنذر بقطع إمدادات عن سوق شحيحة بالفعل رغم تعهدمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل الإمدادات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.4%، عن التسوية السابقة ليصل إلى 74.51 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند 75.27 دولار للبرميل.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج #برنت 78.04 دولار للبرميل، بزيادة 28 سنتا أو بنسبة 0.4% عن التسوية السابقة.

موضوع يهمك أكد البيان الختامي لأوبك أن المنظمة وأعضاءها سيسعون بدءا من يوليو وحتى انتهاء الاتفاقية بالتقيد بنسب الالتزام عند... أوبك تقرر تخفيف نسبة التزامها بخفض الإنتاج لمستوى 100% طاقة





ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول محدودا اليوم الأربعاء بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأميركي يوم أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.5 مليون برميل إلى 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو/حزيران. وذكر المعهد أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت أيضا.

ويرجع انخفاض مخزونات الوقود في الأساس إلى توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يوميا قرب فورت مكموري بألبرتا. ومن المتوقع أن يستمر التوقف طوال يوليو/تموز.

وتركز الاهتمام بالسوق على العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران أحد كبار مصدري النفط.

وطالبت الحكومة الأميركية جميع الدول بوقف شراء #النفط_الإيراني من نوفمبر/تشرين الثاني.

ولتعويض النقص المحتمل في #إمدادات_إيران وتعطل إمدادات في بلدان أخرى من بينها ليبيا وفنزويلا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الإنتاج من يوليو/تموز.

غير أن إيران، عضو أوبك، حذرت من أنها لن تقبل أن يجني منتجون آخرون الثمار بالاستحواذ على حصتها في السوق.