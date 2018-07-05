إيران: تغريدات ترمب رفعت أسعار النفط 10 دولارات

نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) اليوم الخميس، عن محافظ #إيران لدى #أوبك حسين كاظم بور أردبيلي، قوله إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تسبب في رفع أسعار النفط بتغريداته على موقع "تويتر".

وكان ترمب طالب منتجي "أوبك" في الآونة الأخيرة بالمساعدة في خفض أسعار النفط.

ونقل موقع وزارة النفط عن أردبيلي قوله: "تغريداتك تسببت في زيادة الأسعار بما لا يقل عن عشرة دولارات. من فضلك كف عن هذا الأسلوب".

وقال أردبيلي إن ترمب "يسعى لزيادة حدة التوترات بين إيران والسعودية"، ودعا الولايات المتحدة إلى مشاركة القوى العالمية في اجتماعها مع إيران المقرر انعقاده في فيينا غداً الجمعة.

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الخمس المتبقية الموقعة على #الاتفاق_النووي بين طهران والقوى العالمية مع مسؤولين إيرانيين في فيينا، لبحث كيفية الإبقاء على الاتفاق سارياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.