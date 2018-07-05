بدء إنتاج الغاز من أول بئر بحقل بحر السلام الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا اليوم الخميس إن الإنتاج بدأ من أول بئر في المرحلة الثانية من مشروع #بحر_السلام في أكبر حقل بحري للغاز في البلاد.



وذكرت المؤسسة في بيان أن من المقرر إنتاج #الغاز من عشر آبار بحلول أكتوبر تشرين الأول، بما يضيف 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 1100 مليون قدم مكعبة يوميا.



ويقع حقل بحر السلام على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربي #طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز. وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة #إيني الإيطالية.