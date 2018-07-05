دبي للطاقة: قرار أرامكو نقطة تحول في تسعير نفط الخليج

أعلنت بورصة دبي للطاقة عن ترحيبها بقرار شركة #أرامكو السعودية الأخير، الاعتماد على عقد عمان الآجل للنفط الخام من بورصة دبي للطاقة، لتسعير #النفط الخام الذي يتجه من المملكة إلى الأسواق الآسيوية.

و اعتبرت أن هذه الخطوة تأكيد واضح من أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على أهمية العقد في استكشاف أسعار النفط بطريقة عادلة وشفافة، تعكس حقيقة المناخ الاقتصادي في آسيا والشرق الأوسط.

وأشاد أحمد شرف رئيس مجلس إدارة البورصة "بخطوة أرامكو السعودية التاريخية والثقة الكبيرة التي أولتها لعقد عمان الآجل"، مشيراً إلى أن الهدف كان منذ انطلاقة البورصة توفير منصة تداول تعتمد أرقى معايير الشفافية والالتزام بأنظمة وقوانين التداول العالمية، من أجل بناء مؤشر سعري حقيقي للنفط الخام في المنطقة، وأن قرار "أرامكو" السعودية نقطة تحول بارزة في تاريخ تسعير النفط في الخليج العربي.