مصدر: إنتاج روسيا يقفز لـ11.19 مليون برميل بأوائل يوليو

قال مصدر مطلع على بيانات #إنتاج_النفط_الروسي لرويترز اليوم الخميس، إن إنتاج روسيا النفطي زاد إلى 11.193 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول وحتى الرابع من يوليو/تموز، مقارنة بـ11.06 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران، بعد أن قرر كبار منتجي النفط تخفيف القيود على الإنتاج.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي بنحو 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام بعد أن بلغ الإنتاج 10.97 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار.

وتأتي الزيادة بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) ومنتجين آخرين للنفط بقيادة روسيا تقليص تخفيضات الإنتاج والعودة إلى الالتزام الكامل باتفاق فيينا، الذي دخل حيز التطبيق منذ مطلع 2017.

واتفقت روسيا في البداية على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا من المستوى المسجل في أكتوبر/تشرين الأول 2016 البالغ 11.247 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى في 30 عاما، اعتبارا من مطلع 2017 في إطار جهود عالمية رامية لتقليص تخمة مخزونات النفط وتعزيز أسعار الخام.