مصر تتوقع رفع إنتاج الغاز 12.5% لـ6.75 مليار قدم مكعبة

قال #وزير_البترول_المصري طارق الملا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري، بدعم من زيادة إنتاج حقل ظُهر.

ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته 12.5% مقارنة مع إنتاج قدره 6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، حيث من المنتظر وصول #إنتاج_حقل_ظُهر إلى نحو ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 1.2 مليار حاليا.

وتوقع الوزير المصري أن يرتفع إنتاج الغاز تدريجيا إلى 6.5 مليار قدم مكعبة بنهاية أغسطس/آب.

وكانت وزارة البترول قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن مصر تتوقع تحقيق فائض في #إنتاج_الغاز_الطبيعي بالسنة المالية 2018-2019، وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 5.342 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي 2017-2018.

وتتوقع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018.