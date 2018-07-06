الكويت تبيع أكثر من 150 ألف طن من النفتا بالسوق الفورية

قال تجار اليوم الجمعة إن #مؤسسة_البترول_الكويتية باعت أكثر من 150 ألف طن من النفتا للتحميل في يوليو تموز، مسجلة أكبر أحجام فورية على أساس شهري هذا العام من خلال عطاءات.



وقال التجار إن المؤسسة باعت إما 25 أو 50 ألف طن مساء الخميس للتحميل في نهاية يوليو تموز، لكنهم أضافوا أن التفاصيل لم تتضح.



وشملت قائمة المشترين السابقين الذي حصلوا على شحنات للتحميل في يوليو تموز من الكويت #أرامكو للتجارة وفيتول وشركتي تجارة آسيويتين أخريين، بعلاوة تراوحت في الغالب بين 20 دولارا للبرميل أو أقل دون خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة.



وتبيع مؤسسة البترول الكويتية معظم ما لديها من كميات عبر عقود أجلها 12 شهرا تبدأ في أبريل نيسان وأغسطس آب وديسمبر كانون الأول، وتعرض بعض الكميات للبيع الفوري على أساس شهري.



وأتمت الشركة الشهر الماضي اتفاقا أجله 12 شهر يبدأ في أغسطس آب مع مشتريها الآسيويين بعلاوة 20 دولارا للطن فوق خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة وبعلاوة 21.50 للنفتا الخفيفة.



ولم تتبين أسباب بيع كميات فورية أكبر من المعتادة. لكن تجارا ليسوا على صلة بالشركة قالوا إنها ربما كان لديها مشكلة في وحدة ثانوية. ولم يتسن التأكد من هذا بشكل مستقل.



وعادة لا تعلق مؤسسة البترول الكويتية على صفقاتها.



وباعت المؤسسة أقل من 110 آلاف طن من النفتا الفورية للتحميل في يونيو حزيران من خلال عطاءات.