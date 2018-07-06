النفط يتأرجح في تعاملات متوترة مع احتدام الصراع التجاري

تأرجحت أسعار النفط اليوم الجمعة في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من #الرسوم_الجمركية على بضائع صينية في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من #الخام_الأميركي.

وهبطت #أسعار_النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع تراجع أسواق الأسهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2% عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1% إلى 77.33 دولار للبرميل.



ويخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط.

موضوع يهمك أكد #البيت_الأبيض أن العمل لا يزال جارياً على وضع الصيغة النهائية للعقوبات التجارية بحق #الصين التي أُعلن عنها في... الولايات المتحدة تصعّد حربها التجارية.. والصين تتفاجأ اقتصاد





وفرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية من الساعة 0401 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وقالت #الصين إنها سترد على تلك الرسوم، وأجلت موانئ صينية كبرى بالفعل تخليص بضائع قادمة من الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته عدة مصادر.

وفي إطار رد الفعل الانتقامي، هددت بكين بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات الخام الأميركية على الرغم من أنها لم تحدد موعدا لذلك.

ويبلغ حجم شحنات الخام الأميركية إلى الصين نحو 400 ألف برميل يوميا بقيمة تصل إلى مليار دولار شهريا بالأسعار الحالية. ومن شأن #فرض_الرسوم_الجمركية عليها أن يفقد الخام الأميركي تنافسيته في الصين.