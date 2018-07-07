أميركا.. ارتفاع حفارات النفط العاملة لـ 863 منصة

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية هذا الأسبوع للمرة الأولى في 3 أسابيع لكن معدل النمو تباطأ على مدار الشهر المنصرم مع تراجع أسعار الخام في الفترة من أواخر مايو أيار إلى أواخر يونيو حزيران.

بيد أن أسعار الخام الأميركي قفزت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة الأميركية أضافت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو تموز ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 863.

وإجمالي عدد حفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 763 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الانتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

ويبلغ متوسط أسعار عقود النفط الأميركي منذ بداية العام الحالي 65.71 دولار للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الشهر الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الانتاج السنوي للنفط الأميركي إلى مستوى قياسي عند 10.8 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.8 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.

ووفقا لبيانات اتحادية، فإن المستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970.