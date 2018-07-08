آلية جديدة لأسعار الوقود بمصر.. كيف ستكون؟

أكد وزير البترول المصري طارق الملا قرب الانتهاء من العمل على آلية لتسعير المواد البترولية بشكل تلقائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملا أن هذه الآلية تتضمن معادلة سعرية لكل منتج حيث تتضمن احتساب نسبة الاستيراد وفقًا لسعر خام برنت وسعر صرف الدولار.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر أنه وبمجرد تنفيذ مصر آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي فإنها ستحمي الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار البترول العالمية.

وقال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال في مقابلة مع "العربية" إن مصر تستهلك 80 مليون طن من الوقود سنوياً، 60% من الإنتاج المحلي و40% مستوردة تعادل نحو 33 مليون طن من المواد الخام اللازمة للوقود.

وأشار إلى كلفة نحو 33 مليون طن مستوردة من الخام تباع بنحو 15 مليار دولار، وتكلفتها 5 مليارات دولار، ليوجه الفارق بقيمة 10 مليارات دولار إلى الدعم النقدي للفقراء وميزانيات التعليم والصحة والبنية الأساسية.