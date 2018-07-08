"كهرباء دبي" ترسي عقود مشاريع لنقل الطاقة بمليار درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه #دبي عن ترسية عقود مشاريع لنقل الطاقة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.05 مليار درهم، تشمل محطة جهد عال 400132 ك.ف، ومحطتي تحويل جهد 11132 ك.ف، بالإضافة إلى 75 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف، وذلك في إطار سعيها لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في العام 2017 بلغ عدد محطات النقل جهد 400 كيلوفولت التي تم إنجازها 21 محطة، ووصلت أطوال الكابلات الهوائية والأرضية جهد 400 ك.ف إلى 1150 كيلومتراص، حيث نسعى لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة، من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة".

وأضاف الطاير: "تسعى الهيئة من خلال مشاريعها الضخمة التي تعكف على إنجازها إلى دعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وجميع احتياجات التنمية المُستدامة في إمارة دبي"، مشيراً إلى أن عدد محطات النقل الرئيسية المدشنة جهد 13211 كيلوفولت بلغ حالياً 252 محطة، وقد تم تدشين 16 محطة منها خلال العام الحالي 2018 فقط، كما تعمل الهيئة حالياً على إنشاء 85 محطة خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 9 مليارات درهم، بالإضافة إلى 6 محطات جهد عالي 400132 ك.ف بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار درهم.

وأوضح أن الهيئة تراعي في إنشاء محطات نقل الطاقة أن تكون مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة بما يسهم في دعم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة.