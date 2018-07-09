أسعار النفط ترتفع وسط شح في المعروض بالسوق

ارتفعت #أسعار_النفط، اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.



وزاد خام القياس العالمي #برنت 49 سنتا أو 0.6% إلى 77.60 دولار للبرميل.



وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5% إلى 74.14 دولار للبرميل.

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وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة. ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد، بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو/ تموز.



وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة إن المستثمرين يركزون أيضا على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات #السعودية ودول خليجية أخرى.



وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار #النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.



وستبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبقتها #أوبك وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017 لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.