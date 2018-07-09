اكتشاف نفطي ثان لـ"إيني" في مصر

أعلنت " #إيني " عن كشف نفطي ثان في حوض فاغور بصحراء مصر الغربية، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت أعلنت إيني الإيطالية للنفط والغاز في مايو الماضي عن كشف نفطي، في الصحراء الغربية في #مصر في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها "إيوك".

وأوضحت في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يومياً من النفط الخفيف. ويُذكر أن إيني تعمل في مصر منذ العام 1954.

وأكد مسؤول في وزارة البترول المصرية حينها في تصريح إلى وكالة رويترز أن العمل جار حالياً "لتقويم احتياطات النفط في حقل فاغور" الذي يضم الكشف الجديد لـ "إيني"، التي كانت اكتشفت #حقل_ظُهر_للغاز في مصر عام 2015، والذي يختزن احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة، وهو ما فتح قابلية مصر على طرح مزايدات جديدة في إطار سعيها إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة.

وكانت مصر رسمت في الأعوام الماضية حدودها البحرية مع بعض الدول، لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها من دون نزاعات.