توتال تستعد لبيع حقول نفط في بريطانيا بـ1.5 مليار دولار

قالت أربعة مصادر مصرفية ونفطية إن شركة #توتال الفرنسية تستعد لبيع ثلث حصتها في حقل لاجان تورمور للغاز، بجانب أصول نفط وغاز أخرى في بحر الشمال في بريطانيا، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن عملية التخارج ستشمل حصصاً في عدد من الحقول الأصغر حجماً، استحوذت عليها "توتال" في إطار صفقة أبرمتها عام 2017 بقيمة 4.95 مليار دولار لشراء وحدة النفط والغاز لشركة إيه.بي مولر-ميرسك. وجرى استكمال الصفقة في مارس.

ومن بين تلك الحقول غولدن إيغل الذي تملك فيه "توتال" حصة 32%، وحقل دمبارتون (30%) وبروس (43%) وكيث (25%).

ومن المقرر أن يدير بنك أوف أميركا ميريل ليش عملية بيع الحصة البالغة نسبتها 20% في لاجان تورمور، ليتبقى لـ"توتال" حصة قدرها 40% في الحقل فور استكمال الصفقة. وسيتولى بنك الاستثمار لامبرت إنرجي ترتيب عملية بيع الحصص الأخرى.

وبدأ حقل لاجان تورمور للغاز، الذي تملك فيه "توتال" حالياً حصة نسبتها 60%، العمل في فبراير 2016، ويمكنه إنتاج ما يصل إلى 90 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.