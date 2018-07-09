ليبيا تخسر أكثر من نصف إنتاجها النفطي منذ فبراير

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان اليوم الاثنين، إن إنتاج البلاد من الخام نزل إلى 527 ألف برميل يومياً من 1.28 مليون برميل يومياً في فبراير، عقب إغلاق موانئ نفطية في الآونة الأخيرة.

ولم يسبق أن ذكرت المؤسسة إلى أي مستوى ارتفع إنتاج البلد بعدما تعافى جزئياً إلى أكثر من مليون برميل يومياً قبل عام.

وفي بيان مصور بتاريخ 8 يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، إن إغلاق حقل الفيل النفطي في 23 فبراير بسبب احتجاجات أسفر عن فقد 80 ألف برميل يومياً، لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون برميل يومياً.

وفي الشهر الماضي، انخفض الإنتاج بشكل حاد بعد هجوم مسلح على القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر، المتمركز في شرق ليبيا، بميناءي راس لانوف والسدرة، مما أدى لإغلاق المرفأين.

وبعد أن دحر الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر الهجوم بعد مرور أسبوع، أعلن أنه سيسلم الموانئ والحقول في شرق البلاد إلى مؤسسة وطنية للنفط موازية.

ولا يزال راس لانوف والسدرة مغلقين، ولم يتسن تحميل الناقلات التي حجزتها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وهي المعترف بها دولياً بوصفها المنتج والبائع الوحيد للنفط الليبي.

وقال صنع الله: "إنتاجنا اليوم 527 ألف برميل، وغداً سيكون أقل وبعد غدٍ سيكون أقل، وكل يوم في هبوط".

وسبق أن قدرت المؤسسة الفاقد من الإنتاج بسبب الإغلاق عند 850 ألف برميل يومياً، بما يعادل إيرادات يومية قدرها 67 مليون دولار.

وكانت ليبيا عضو #أوبك تضخ 1.6 مليون برميل يومياً أو أكثر، قبل أن يؤدي الصراع وعمليات الإغلاق والانقسامات السياسية إلى تقليص الإنتاج منذ 2013.