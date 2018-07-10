أوبك: لا يمكن تحميل المنظمة وحدها مسؤولية مشاكل القطاع

دافع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سهيل المزروعي، عن المنظمة في مواجهة مطالبات الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في الآونة الأخيرة بزيادة إنتاج #النفط قائلا إنه ينبغي عدم تحميل #أوبك المسؤولية.



واتهم ترمب المنظمة في الأسابيع القليلة الماضية بدفع #أسعار_الوقود للارتفاع ودعاها إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ذلك.



وأبلغ المزروعي رويترز في مقابلة قائلا "لا يمكن تحميل #أوبك وحدها مسؤولية جميع المشاكل التي تحدث في قطاع النفط، لكننا في الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذناها في اجتماعنا السابق في يونيو"، وذلك في إشارة إلى قرار بزيادة الإنتاج.



وأضاف "أعتقد أن أوبك تؤدي ما عليها".



وذكر أن المنظمة مستعدة للاستماع إلى كبار الدول المنتجة للنفط بما فيها الولايات المتحدة.

موضوع يهمك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك اليوم الجمعة على زيادة إنتاج #النفط بنحو مليون برميل يوميا من يوليو/ تموز،... أوبك: اتفاق بزيادة الإنتاج مليون برميل من يوليو طاقة





واتفقت أوبك في يونيو حزيران على زيادة متواضعة في #إنتاج_الخام بدءا من يوليو تموز بعدما أقنعت #السعودية، أكبر المنتجين فيها، منافستها إيران بالتعاون وذلك بعد دعوات من كبار المستهلكين إلى كبح الزيادة في أسعار الوقود.



وارتفعت أسعار الخام باطراد هذا العام مدعومة بزيادة الطلب وتجاوزت 80 دولارا للبرميل في مايو أيار، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف.



وقال المزروعي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة في الإمارات، إن أعضاء أوبك لديهم من #الطاقة_الإنتاجية ما يكفي للتعامل مع أي تعطيلات مفاجئة في الإمدادات العالمية.



وتابع يقول إن المنظمة تسعى من أجل التوازن بين العرض والطلب ولا تستهدف سعرا محددا للخام.



وذكر أن الإمارات وحدها تملك طاقة إنتاجية إضافية تتراوح بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميا.



وقال إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة للدعوة إلى اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك قبل اجتماعها المقرر في ديسمبر كانون الأول.