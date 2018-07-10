إيران تتوقع خسارة نصف مليون برميل من صادرات النفط

قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن أحدث إحصاءات شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن من المرجح تراجع صادرات البلاد من الخام بـ500 ألف برميل يومياً مع إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قال إن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى #خفض_إيرادات_طهران_من_النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.

وصرح مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية براين هوك، بأن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر.