العراق يمدد مهلة تقديم العطاءات في مشروع مصفاة الكوت

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن بغداد مددت المهلة الممنوحة للشركات الأجنبية والمستثمرين لتقديم العطاءات في مشروع بناء مصفاة طاقتها 100 ألف برميل يومياً في الكوت.

وأوضح بيان الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات للشركات الراغبة بالاستثمار أصبح الرابع من أكتوبر.

والمصفاة التي تقام جنوب بغداد، واحدة من عدة مشروعات لمعالجة الخام يطرحها #العراق، في إطار خطته لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات البترولية.

وقال البيان إن تنفيذ مشروع المصفاة سيكون بنموذج البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية.