النفط يتراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جديدة على الصين

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء وهبط خام #برنت أكثر من دولار خلال الجلسة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض #رسوم_تجارية_جديدة_على_الصين.



وأدى التهديد بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وأسواق الأسهم، مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا أو 0.8% إلى 78.21 دولار للبرميل، بعدما هبط إلى 77.60 دولار للبرميل.



وتراجع الخام الأميركي 43 سنتا أو 0.6% إلى 73.68 دولار للبرميل.

موضوع يهمك اتهمت #الصين، الأربعاء، #الولايات_المتحدة بالسعي إلى "تدمير" التجارة بين البلدين، وذلك رداً على التهديدات التي وجهتها... جولة جديدة في الحرب التجارية بـ200 مليار دولار العرب و العالم





ومما زاد من المعنويات السلبية أنباء عن أن الولايات المتحدة ستدرس طلبات بالحصول على إعفاءات من العقوبات المقرر أن تعيد فرضها على #صادرات_الخام_الإيرانية.



وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في نوفمبر تشرين الثاني لمنع إيران من تصدير النفط.



وكانت واشنطن أبلغت دولا في وقت سابق بضرورة وقف جميع واردات #النفط_الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية دون أي استثناءات.