ليبيا تستأنف تصدير النفط من موانئ الشرق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط #الليبية التي مقرها #طرابلس اليوم الأربعاء إن أربعة مرافئ لتصدير #النفط أُعيد فتحها بعد أن سلمتها فصائل في شرق البلاد إلى المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عن جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى والشرقية فجر اليوم الأربعاء، إنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.

وأضاف البيان إنه "بناءا على أوامر القائد العام لقوات المسلحة العربية، يلغى القرار الخاص بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانىء النفطية، علما بأنه صدرت التعليمات إلى وحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز باستئناف عملية التصدير".

وأضافت المؤسسة "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة". وشمل البيان أن المؤسسة تسلمت #موانئ_النفط صباح الأربعاء، وأثنت على قرار الجيش الوطني الليبي "بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء".

وكانت عمليات تصدير النفط من كبرى الموانىء بمنطقة الهلال النفطي، توقفت منذ نهاية الشهر الماضي، عقب تعرّض المنطقة إلى هجوم مسلّح على قوات الجيش الليبي، دفع الجنرال خليفة حفتر إلى سحب إدارة الموانىء النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وتسليمها إلى المؤسسة التابعة لحكومة شرق ليبيا، وهو أدى إلى توقف عمليات التصدير وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من النصف.