أميركا ترفع توقعاتها لإنتاجها النفطي في 2019

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية في تقرير شهري لها إن إنتاج النفط الخام في #الولايات_المتحدة من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 11.80 مليون برميل يوميا في عام 2019 بزيادة قدرها 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.



ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج #الخام_الأميركي هذا العام إلى 10.79 مليون برميل يوميا، دون تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته الإدارة.



ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الطلب على الخام في الولايات المتحدة إلى 20.35 مليون برميل يوميا هذا العام بانخفاض قدره 16 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.