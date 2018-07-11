"أوبك" تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019

توقعت #أوبك اليوم الأربعاء انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل، مع تباطؤ نمو الاستهلاك وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات، بما يشير إلى عودة الفائض في السوق رغم الاتفاق الذي قادته المنظمة لكبح الإمدادات.

وفي أول توقعاتها لعام 2019 في تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، إن العالم سيحتاج إلى 32.18 مليون برميل يومياً من الخام من دولها الأعضاء البالغ عددهم 15 عضواً، العام القادم، بانخفاض 760 ألف برميل يومياً عن العام الحالي.

وذكرت "أوبك" أن إنتاجها النفطي في يونيو ارتفع إلى 32.33 مليون برميل يومياً، بما يفوق توقعات الطلب.

وضخت السعودية المزيد من النفط في ضوء مراعاتها لدعوات الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين إلى تعويض النقص في إمدادات بلدان أخرى وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.