أوبك تحذر من تداعيات الحرب التجارية على سوق النفط

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط #أوبك من أن التوترات في #التجارة_العالمية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على #سوق_النفط من خلال انخفاض الطلب على الخام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أن انتعاش التجارة العالمية في عامي 2017 و2016 ساعد على زيادة #النمو_الاقتصادي وهو ما زاد بدوره من الطلب على الخام، وفقا لوكالة "فرانس برس".

إلا أنها قالت إن ذلك قد يتغير بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وكانت واشنطن قد هددت بفرض رسوم جديدة على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار، بينما توعدت بكين بالرد بالمثل.

وجاءت هذه الخطوات في #الحرب_التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد بدء فرض الجانبين لرسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار.

موضوع يهمك فيما يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يراهن كثيرا على أن تتراجع الصين وترفع الراية البيضاء في الحرب التجارية التي... سيناريوهات الحرب التجارية الشاملة بين أميركا والصين اقتصاد

وطبقا للمنظمة فإن "عودة ظهور العوائق التجارية العالمية لم يحدث حتى الآن سوى تأثيرات ضئيلة على #الاقتصاد_العالمي.. ولكن إذا تصاعدت التوترات التجارية... فإن ذلك قد يؤثر على الأعمال ومشاعر المستهلكين".

وقالت إن ذلك "قد يبدأ في التأثير السلبي على #الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال وإنفاق المستهلكين وبالتالي التأثير سلبا على سوق النفط العالمي".

ويأتي تقرير أوبك بعد أن تعهدت دول المنظمة وروسيا، غير العضو في المنظمة، بزيادة إنتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا الشهر الماضي.

وجاء الاتفاق على رفع الإنتاج بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في وقت سابق من هذا الشهر ووصلت إلى 80 دولارا للبرميل في مايو.

وبحسب التقرير الذي يستند إلى مصادر ثانوية، فقد وصل إنتاج أوبك إلى معدل 32,33 مليون برميل يوميا في يونيو، أي بزيادة بمقدار 173 الف برميل يوميا عن الشهر الذي سبق.

وقال التقرير إن "إنتاج النفط الخام زاد بشكل خاص في السعودية والعراق ونيجيريا والكويت والإمارات، بينما انخفض الإنتاج في ليبيا وفنزويلا وانغولا".