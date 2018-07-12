المزروعي: أوبك لا تريد تقلبات في أسواق النفط

قال سهيل المزروعي رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك إن تقلب #سوق_الخام أمر غير مرغوب وإن المنظمة تفضل مناخا أكثر استقرارا للأسعار.



وجاءت تصريحات المزروعي بعدما تكبدت #أسعار_النفط أكبر خسائرها اليومية في عامين.



وأضاف رئيس أوبك أن المنظمة وبعض كبار المنتجين خارجها يعكفون على خطة طويلة الأمد لبناء طاقة إنتاجية فائضة تحمي السوق من أي تعطل غير متوقع للإمدادات.



وحين أعادت ليبيا فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط أمس الأربعاء، هبطت #أسعار_الخام العالمية بشدة، حيث هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 6.92%، مسجلة أكبر هبوط يومي في عامين.



وقال المزروعي متحدثا لرويترز على هامش مناسبة لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي في كالجاري "التقلب ليس جيدا، ولا نود رؤية الكثير من التقلبات في الأسعار".

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس أعلنت يوم أمس الأربعاء إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير بعد مواجهة تسببت في وقف معظم إنتاج البلد العضو في أوبك.



وقالت المؤسسة يوم الاثنين إن إنتاج #النفط_الليبي انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا عقب إغلاق الموانئ في أواخر يونيو حزيران، من 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.



وقال المزروعي إن التقلبات ستستمر ما دام غياب خطة طويلة الأجل للإنتاج.



وأضاف "أوبك والمنتجون غير الأعضاء يعملون على هذه الخطة الطويلة الأجل من أجل استقرار السوق". وفي حين لا يمكن للمنظمة توجيه الدول بالاستثمار لزيادة الإنتاج، فقد قال المزروعي إن وجوده في كندا يهدف إلى تعزيز #الاستثمار في استكشاف النفط وإنتاجه.



وتابع "أنا واثق من أننا لدينا طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتلبية الهدف الذي تبنته #أوبك والمنتجون غير الأعضاء".