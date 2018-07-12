أسعار النفط تتعافى بعد خسائر قاربت 7% أمس لمزيج برنت

ارتفع خام #برنت أكثر من دولار اليوم الخميس، معوضا بعض خسائره بعد تكبده أكبر انخفاض ليوم واحد في عامين خلال الجلسة السابقة إثر قول ليبيا إنها ستستأنف صادرات النفط وتنامي #التوترات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الطلب.

وكان خام برنت مرتفعا 1.23 دولار بما يعادل 1.7% إلى 74.63 دولار للبرميل بعد أن هوى 6.9% أمس الأربعاء.

وزاد #الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.7% إلى 70.84 دولار للبرميل بعد أن نزل 5% في الجلسة السابقة.

وقال جريج مكينا، كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر في سيدني "الأسواق في آسيا أكثر استقرارا اليوم بكثير. "التحركات التي رأينا مثلها في برنت وبدرجة أقل في غرب تكساس الوسيط الليلة الماضية، عادة ما يتبعها نوع من الانتعاش في اليوم أو الجلسة التالية".

وكان إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير، بما ينهي مواجهة أوقفت معظم إنتاج النفط الليبي، أحد العوامل في التصحيح، حسب ما ذكر المحللون.

وتسمح إعادة الفتح بعودة ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية في وقت يثير فيه #النزاع_التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين بواعث قلق بشأن الطلب.