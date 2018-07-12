خام "برنت" يسجل أكبر هبوط ليوم واحد في عامين

سجل خام القياس العالمي مزيج #برنت أكبر هبوط ليوم واحد في عامين أمس الأربعاء، حيث تهدد التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الطلب على #النفط، إضافة إلى أنباء بأن ليبيا أعادت فتح موانئ نفطية، وهو ما زاد التوقعات بنمو الإمدادات.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" بـ5.46 دولار، أو 6.9%، ليبلغ عند التسوية 73.40 دولار للبرميل، مسجلا أكبر تحرك ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من فبراير 2016.

وهبط الخام الأميركي 3.73 دولار، أو 5%، ليبلغ عندالتسوية 70.38 دولار للبرميل.

وبدأت موجة البيع في أوائل التعاملات بعدما قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها ستفتح موانئ كانت مغلقة منذ أواخر يونيو.

وتزايدت ضغوط البيع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما أثار قلقاً بشأن الطلب.

وتراجعت أسعار النفط أيضاً مع صعود #الدولار بفعل تقرير قوي على غير المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين أخريين هذا العام. وتؤدي قوة الدولار إلى إضعاف السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية، مثل النفط الخام.