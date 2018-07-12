مصفاة نفط سعودية تصدر أول شحنة من البنزين إلى أميركا

صدّرت مصفاة نفطية في #السعودية شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى، وهو ما قد يكون إيذانا بمزيد من الشحنات إلى منطقة الأسعار فيها حاليا عند أعلى مستوياتها الموسمية في ثلاث سنوات.

وفي حسابها على تويتر، قالت مصفاة ساتروب في الجبيل البالغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين #أرامكو السعودية وشركة #توتال الفرنسية، إنها أرسلت شحنة البنزين الخالي من الرصاص (آر.بي.أو.بي) إلى الولايات المتحدة. ولم تذكر ما إذا كانت الشحنة قد وصلت فعلا، ولم تتضح وجهتها على وجه التحديد.



وقال روبرت كامبل رئيس أبحاث المنتجات النفطية لدى إنريجي أسبكتس في نيويورك إن الشحنة غير معتادة لأنه عندما تأسست ساتروب في 2008، كان من غير المتوقع أن ترسل البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة مع بقاء الطلب على البنزين في المملكة قويا.



ولم يتسن الحصول على تعقيب من ساتروب.

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وأظهرت بيانات من إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية أن مخزونات #وقود_السيارات في الولايات المتحدة هبطت إلى حوالي 239 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو تموز. لكن المخزونات تبقى مرتفعة عن مستواها قبل عام عندما بلغت 235.7 مليون برميل.



ويتوقع متعاملون أن الإمداد الإضافي قد يبطئ السحب من #المخزون_الأميركي.



ويجري تداول #أسعار_البنزين الخالي من الرصاص عند أعلى مستويات موسمية في ثلاث سنوات مع صعود النفط الخام في غمرة الموسم الصيفي لقيادة السيارات في الولايات المتحدة.



وقال كامبل إن الشحنة السعودية تشير إلى أن أميركا أصبحت إحدى أفضل الوجهات لفائض #البنزين في ضوء أنه توجد وفرة كبيرة في الإمدادات إلى آسيا.



وأضاف أن الطلب على البنزين في السعودية ينحسر مع إجراء الحكومة إصلاحات قللت #استهلاك_الوقود في عدة قطاعات.