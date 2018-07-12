"EIA": صادرات إيران قد تتراجع أكثر من 1.2 مليون برميل

أبقت #وكالة_الطاقة_الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام عند 1.4 مليون برميل يوميا، متوقعة أن يستمر انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة في دعم أسعار النفط.

وأضافت الوكالة أن صادرات #نفط_إيران قد تنخفض أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل يوميا التي سجلت خلال جولة العقوبات الأميركية السابقة.

كما أشارت إلى أن الصين والهند قد تواجهان تحديات كبيرة في استيراد الخام بسبب تراجع صادرات إيران وفنزويلا.

وفيما يتعلق بالطلب على خام أوبك، فقد رفعت وكالة الطاقة تقديرها بـ100 ألف برميل يوميا إلى 32 مليون برميل يوميا في 2018.

في حين خفضت توقعات 2019 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 31.4 مليون برميل يوميا.