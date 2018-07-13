أسعار برنت تنهي الأسبوع على خسارة 2.7%

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 88 سنتا، أو 1.18 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.33 نقطة. لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 2.7 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 0.97 بالمئة، لتسجل عند التسوية 71.01 دولار للبرميل. لكنها أيضا تنهي الأسبوع على خسارة تبلغ حوالي 3.9 بالمئة.

وكان هذا الأسبوع شاقا على الخامين حيث منيا بخسائر ثقيلة يوم الأربعاء مع تركيز التجار على عودة النفط الليبي إلى السوق في ظل مخاوف بشأن نشوب #حرب_تجارية بين الصين والولايات المتحدة.



لكن تحذيرا بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة صدر عن وكالة الطاقة لدولية قاد #برنت إلى الارتفاع الخميس الماضي، مما ساعده على تعويض بعض الخسائر.