نوفاك: منتجو النفط سيتحركون في حالة حدوث عجز في السوق

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الصحافيين في موسكو، اليوم الجمعة، بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها سيتحركون في حالة حدوث عجز في سوق النفط بسبب التطورات في فنزويلا وليبيا.

وقال نوفاك إن الأطراف المشاركة في اتفاق إنتاج النفط يمكنهم مناقشة الموضوع إذا كانت هناك حاجة لزيادة إنتاج النفط العالمي بأكثر من المليون برميل يوميا المتفق عليها في الوقت الحالي.

وقال نوفاك إن بلاده استعادت هذا الشهر 80% من إنتاج النفط الذي خفضته بموجب اتفاق مع منتجين آخرين.

وأضاف أن أسعار النفط استقرت، وأن اتفاق النفط العالمي نجح في التخلص من الأزمة التي واجهتها سوق النفط.

وأضاف أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على أسعار النفط.