واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران الأقل منذ يناير 2015

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من #النفط_الإيراني 40.3% في يونيو/حزيران مقارنة بها قبل عام لتسجل أقل مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2015 مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل إعادة فرض عقوبات.

وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية، وهي من العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني، استوردت 686 ألفا و849 طنا من الخام الإيراني في يونيو/حزيران بما يعادل 167 ألفا و820 برميلا يوميا مقارنة مع 1.15 مليون طن في يونيو/حزيران 2017. ويقل ذلك 9.5% عن مايو/أيار.

وفي النصف الأول من العام، انخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 33.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.13 مليون طن أو 248 ألفا و367 برميلا يوميا وفقا للبيانات.

ويأتي الانخفاض بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أنها ستنحسب من #الاتفاق_النووي_العالمي، وستعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

ومنذ ذلك الحين تجري سول محادثات للحصول على استثناء من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام الإيراني.

وقالت مصادر مطلعة إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماما للمرة الأولى في 6 سنوات في أغسطس/آب.