إضراب في قطاع النفط والغاز يتسع نطاقاً في النرويج

أضرب نحو 900 من العاملين في حقول #النفط والغاز البحرية في النرويج، اليوم الاثنين عن العمل، لينضموا لنحو 700 من العاملين بدأوا إضراباً الأسبوع الماضي، في تصاعد للخلاف بشأن الأجور ومعاشات التقاعد، ما أضر بالإنتاج.

وقال اتحاد "سيف" للعاملين، إنه سيدرس خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيوسع نطاق الإضراب ليشمل جميع الأعضاء البالغ عددهم 2250 عضواً.

ومضى الاتحاد في خطة توسيع نطاق الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، بعدما لم يستجب أصحاب العمل لمطالبات برفع الأجور، ومزايا التقاعد بحلول منتصف ليل الأحد (22:00 بتوقيت غرينتش).

وهذا أكبر إضراب في القطاع منذ عام 2012، حيث استمر الإضراب 16 يوماً، وأدى لخفض إنتاج النرويج من النفط بنسبة 13% والغاز الطبيعي بنحو 4%.

ومن غير المتوقع أن يكون لاتساع نطاق الإضراب تأثير إضافي فوري على إنتاج النفط والغاز، يتجاوز إغلاق حقل "كنار" التابع لـ"شل" الأسبوع الماضي، والذي ينتج 23 ألفاً و900 برميل من المكافئ النفطي يومياً.