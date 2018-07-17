إيران قد تخسر 75% من صادراتها النفطية بعد العقوبات

تتوقع مجموعة Facts Global Energy (FGE) المختصة بأسواق النفط، أن تنخفض الصادرات النفطية الإيرانية بنحو ثلاثة أرباع إلى 700 ألف برميل يومياً فقط مع تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، في وقت يبلغ إجمالي ما تصدره إيران من النفط حوالي 2.7 مليون برميل يومياً.

وأشارت في توقعاتها إلى أن تصدير هذا الإنتاج سيتم في معظمه إلى الصين، التي من المتوقع أن تتجاهل العقوبات وتستمر في الاستيراد، مع حصص صغيرة للهند وتركيا وبعض الدول الأخرى التي ستحصل على إعفاءات.

وكانت شركة النفط الإيرانية توقعت أن تنخفض الصادرات بواقع 500 ألف برميل يومياً هذا العام.

يشار إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية معاً، شكلت 65% من إجمالي الصادرات النفطية الإيرانية في شهر مايو.