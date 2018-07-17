توقعات بانخفاض صادرات نفط إيران إلى 700 ألف برميل يوميا

تتوقع مجموعة Facts Global Energy (FGE) المختصة بأسواق النفط، أن تنخفض الصادرات النفطية الإيرانية بنحو الثلثين إلى 700 ألف برميل يوميا فقط مع تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، وأن يتم تصدير معظم هذا الإنتاج إلى الصين التي من المتوقع أن تتجاهل #العقوبات_الأميركية وتستمر في الاستيراد، مع حصص صغيرة للهند وتركيا، وبعض الدول الأخرى التي ستحصل على إعفاءات.

وكانت شركة #النفط_الإيرانية توقعت أن تنخفض الصادرات بواقع 500 ألف برميل يومياً هذا العام.

يشار إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية إلى #الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية معا، شكلا 65% من إجمالي الصادرات النفطية الإيرانية في شهر مايو ، والتي بلغت نحو 2.7 مليون برميل يوميا.