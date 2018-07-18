"برنت" يهوي لأدنى مستوى في 3 شهور

انخفض خام القياس العالمي مزيج #برنت إلى أدنى مستوى في ثلاثة شهور، اليوم الأربعاء، بعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية، ما سلط الضوء على زيادة الإمدادات العالمية في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 93 سنتاً إلى 71.23 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 17 أبريل، قبل أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً إلى نحو 71.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 60 سنتاً إلى 67.48 دولار للبرميل، غير مبتعدة عن أدنى مستوى خلال شهر عند 67.03 دولار للبرميل الذي سجلته أمس الثلاثاء.

وكانت أسواق النفط انخفضت في الأسبوع الماضي، بعدما رفعت السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك وروسيا الإنتاج، بينما خفت حدة بعض اضطرابات الإمداد.

وظلت سوق النفط الأميركية متوازنة في العام الحالي، لكن بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أظهرت زيادة غير متوقعة تجاوزت 600 ألف برميل في مخزونات الخام.

وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء.