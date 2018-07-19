السعودية.. خفض صادرات النفط 100 ألف برميل يوميا بأغسطس

قال محافظ #السعودية لدى #أوبك اليوم الخميس، إن المملكة تتوقع انخفاض صادراتها من النفط نحو 100 ألف برميل يومياً في أغسطس، في وقت تحرص على عدم ضخ ما يتجاوز احتياجات عملائها.

وأضاف أديب الأعمى في بيان إن "صادرات النفط الخام السعودية في يوليو ستعادل تقريباً المستويات المسجلة في يونيو".

وقال أيضاً إن سياسة السعودية تتمثل في العمل على تلبية احتياجات العملاء، لكن مع الالتزام باتفاقات الإنتاج بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن أسواق النفط العالمية متوازنة على نحو جيد في الربع الثالث، فإنه مازال هناك سحب كبير من المخزونات بسبب قوة الطلب.