النفط يهبط وسط إنتاج أميركي قياسي وزيادة المخزونات

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركي ومستويات قياسية مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.

وكانت العقود الآجلة لخام #برنت منخفضة 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 72.69 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1% لتسجل 68.69 دولار للبرميل.



وكانت #إدارة_معلومات_الطاقة الأميركية قالت أمس الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى. وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يوميا منذ نوفمبر/تشرين الثاني بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري.



وقالت ريستاد إنرجي إن من المرجح زيادة الإنتاج أكثر قريبا.



وتعززت أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار بفعل قفزة قوية في مخزونات النفط الخام الأميركية.

وارتفعت المخزونات 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع انخفاضها 3.6 مليون برميل.