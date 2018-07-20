روسيا تستخدم المخزونات النفطية لزيادة الإنتاج

قالت ثلاثة مصادر بقطاع النفط لرويترز إن روسيا استخدمت المخزونات النفطية التي تحتفظ بها في مكامن في حقول الخام لدعم الإنتاج في يونيو/حزيران، في دلالة على مرونة الإمدادات، حيث تضغط السعودية، القائد الفعلي لمنظمة أوبك، على منتجين رئيسيين آخرين لزيادة طاقة الإنتاج الفائضة.

وقال مصدران في القطاع إن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع بنحو 100 ألف برميل يوميا من مايو/أيار. وبلغ متوسط الإنتاج في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من يوليو/تموز 11.215 مليون برميل يوميا، بزيادة 245 ألف برميل يوميا عن مايو/أيار.

وقالت مصادر في أوبك لرويترز إن السعودية زادت إنتاجها النفطي بنحو 458 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران عن مايو/أيار، حيث ضخت في المتوسط 10.488 مليون برميل يوميا، وإنها تبيع أكثر من ذلك حيث يأتي جزء من تلك الإمدادات من المخزون.

وقال مسؤول تنفيذي بارز بقطاع النفط لرويترز إن إنتاج النفط "عاد مجددا بسرعة بفضل المخزونات في مكامن في غرب سيبيريا تابعة لترانسنفت وشركات نفطية".

وأكد مسؤول آخر ومصدر في القطاع أن شركات النفط الروسية زادت إنتاجها جزئيا بفضل مخزوناتها. ولم يذكرا حجم ما جاء من تلك المخزونات في الزيادة في إنتاج يونيو/حزيران البالغة 100 ألف برميل يوميا.

وبحسب المصادر ومحلل، فإن روسيا لديها طاقة فائضة 200 ألف برميل يوميا تستطيع استخدامها في تخزين الخام.

وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك ومنتجون آخرون في مقدمتهم روسيا على تخفيف تخفيضات الإنتاج العالمية، وهو ما يضيف مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق من الأول من يوليو/تموز.

ومن بين تلك الزيادة، تعهدت موسكو بالمساهمة بنحو 200 ألف برميل يوميا. وبموجب اتفاقية بدأ سريانها في بداية 2017، فإن الخفض المبدئي في إنتاج روسيا بلغ 300 ألف برميل يوميا.