السعودية تقيّم عروض مشروع لطاقة الرياح بنصف مليار دولار

تلقت #السعودية أربعة عروض لمشروع دومة الجندل لإنتاج 400 ميغاوات من الكهرباء من طاقة الرياح، وهو أول مشروع في المملكة لمزرعة للرياح على أسس تجارية.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن العروض للمشروع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قدمتها مجموعات سبق تأهيلها بقيادة شركات دولية وإقليمية لتطوير الطاقة المتجددة، وهي أكوا باور، وإي.دي.إف الفرنسية، وإينيل الإيطالية، وإنجي إس.إيه فرع دبي.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيجري تقييماً للعروض، للتحقق من الالتزام بمتطلبات المشروع، على أن يتم الإعلان عن العرض الفائز في 18 ديسمبر.

وسيدعم المشروع اتفاقية لشراء الكهرباء مدتها 20 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.