النفط يتراجع مع عودة التركيز على وفرة المعروض

تراجعت أسعار #النفط مع تحول التركيز إلى المخاوف من وفرة المعروض، مبتعداً عن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قادت الأسعار للصعود في أوائل جلسة أمس الاثنين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة سنتا واحدا إلى 73.06 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا إلى 67.89 دولار للبرمل، بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.31 دولار.

وتخلت السوق عن مكاسبها الأولية مع عودة الاهتمام إلى مخاطر وفرة المعروض.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو إن "السعودية ومنتجين كبارا آخرين يزيدون إنتاجهم للتعويض عن انخفاضات في إنتاج إيران، مع اقتراب موعد انتهاء مهلة في نوفمبر لسريان عقوبات أميركية على مبيعات الخام من إيران".

وتتأثر السوق أيضاً بالقلق بشأن تأثير النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

وكانت السوق صعدت في أوائل الجلسة بعد تفاقم التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بينما بدأ بعض العاملين على ثلاث منصات بحرية للنفط والغاز في القطاع البريطاني في بحر الشمال إضراباً عن العمل يستمر 24 ساعة.