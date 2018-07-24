51.6 مليار ريال قيمة استهلاك السعودية من البنزين في2017

ارتفع #استهلاك_البنزين_في_السعودية بنسبة 2.3% خلال العام الماضي 2017، لتبلغ نحو 208 ملايين برميل بمعدل 571.43 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 203.4 مليون برميل في عام 2016 بمعدل يومي قدره 558.72 ألف برميل يوميا.

وجاء ارتفاع الاستهلاك، رغم تغير #أسعار_البنزين في #السعودية مطلع العام الماضي 2017 بنسبة ارتفاع 83%، لنوع 91 و127 في المئة لنوع 95 فضلا عن انخفاض عدد السيارات المستوردة خلال العام نفسه، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما"، فقد بلغت قيمة استهلاك البنزين خلال 2017 نحو 51.63 مليار ريال مقارنة بـ 25.54 مليار ريال خلال 2016.

وبلغت قيمة البنزين نوع 91 المستهلك في عام 2017 نحو 31.52 مليار ريال مقارنة بـ 16.87 مليار ريال في 2016 بارتفاع نسبته 87%.

أما البنزين نوع 95، فقد بلغت قيمة استهلاكه في عام 2017 نحو 20.11 مليار ريال، مقارنة بـ 8.67 مليار ريال في 2016، مسجلا نموا نسبته 132%.

ومن عام 2006 حتى نهاية عام 2017 أي خلال 12 عاماً، لم تتراجع كمية استهلاك البنزين إلا في عام 2016 فقط، بينما ارتفعت في جميع الأعوام وبلغ متوسط النمو السنوي لكمية استهلاك البنزين خلال هذه الفترة 5.6%.

وانخفض عدد السيارات المستوردة بنسبة 52 % خلال العامين الماضيين، بنسبة 33%، خلال 2017، إذ بلغ عددها في 2015 نحو 1.27 مليون سيارة، ثم انخفض إلى 897.7 ألف سيارة في 2016 ثم إلى 605.8 ألف سيارة خلال العام الماضي.