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روسيا تستهدف مستوى جديدا لإنتاج النفط..الأعلى بـ30 عاما

المصدر: موسكو – رويترز
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قال #وزير_الطاقة_الروسي ألكسندر نوفاك، إن إنتاج بلاده من النفط سيرتفع هذا العام إلى 551 مليون طن (11.02 مليون برميل يوميا) ليصل إلى مستوى جديد هو الأعلى في 30 عاما، بزيادة نحو 3.5 مليون طن عن التوقعات السابقة.

وأضاف أن روسيا ستواصل زيادة الإنتاج ليصل إلى 555 مليون طن في 2019، بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضي على تخفيف قيود الإنتاج.

ونقلت وزارة الطاقة عن نوفاك قوله "ثمة الكثير سيتوقف على ديناميات السوق والحاجة لتعديل إجراءاتنا".

كان إنتاج #النفط_الروسي بلغ متوسطا سنويا جديدا هو الأعلى في 30 عاما عند 10.98 مليون برميل يوميا رغم مشاركة البلاد في الاتفاق العالمي الذي قادته "أوبك" لخفض الإمدادات العالمية.

وساهم اتفاق خفض إنتاج النفط في رفع أسعار الخام إلى نحو 80 دولارا للبرميل في مايو/أيار.

كلمات دالّة

#إنتاج النفط, #أوبك, #النفط الروسي, #روسيا, #خام برنت, #وزير الطاقة الروسي, #اتفاق خفض الانتاج

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