النفط يرتفع لـ74 دولارا مع تراجع قياسي لمخزونات أميركا

ارتفعت #أسعار_النفط للجلسة الثانية اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة.



وزاد خام القياس العالمي مزيج #برنت 57 سنتا أو 0.8% إلى 74.01 دولار للبرميل. وكان الخام سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا عند التسوية أمس الثلاثاء.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو 1% في الجلسة السابقة.

وقال #معهد_البترول_الأميركي إن مخزونات النفط الخام والبنزين في #الولايات_المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام هبطت 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من يوليو/تموز إلى 407.6 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وانخفضت #المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 808 آلاف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن #مخزونات_البنزين هبطت بمقدار 4.9 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 713 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 207 آلاف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 249 ألف برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.