مصر تأخذ حذرها من تقلبات "النفط".. وتلجأ للبنوك الدولية

وافق #مجلس_الوزراء_المصري اليوم الأربعاء على بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط.

وحددت مصر سعر #برميل_النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 74 دولارا.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي اليوم، إنه وافق "على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية وذلك كإجراء حمائي".

وكانت #أسعار_النفط ارتفعت للجلسة الثانية اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج #برنت 57 سنتا أو 0.8% إلى 74.01 دولار للبرميل. وكان الخام سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا عند التسوية، أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو 1% في الجلسة السابقة.