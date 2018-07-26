أرامكو: لا حالات انسكاب للنفط الخام بعد هجوم الحوثي

قالت شركة #أرامكو السعودية إنه بناء على ما صرّح به وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، "ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت أرامكو إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح #الملاحة عبر مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتنتج أرامكو السعودية، الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، برميلاً واحداً من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.

وأضافت الشركة "تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم".