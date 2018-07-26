الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

صرح مسؤول كويتي أن بلاده تدرس وقف مرور ناقلات #النفط عبر مضيق باب المندب لكن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد.

وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة #ناقلات_النفط_الكويتية ردا على سؤال لرويترز "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن".

وشدد الخشتي على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر".

تصريحات المسؤول الكويتي جاءت بعد إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة.

وقال الوزير إنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعرضت ناقلتا #نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل #البحري (البحري) تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا الأربعاء (بتوقيت المملكة) بعد عبورهما مضيق باب المندب.