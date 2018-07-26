النفط يصعد بعد تعليق شحنات النفط عبر باب المندب

قاد خام #برنت أسعار النفط للارتفاع، اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت #السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر.

كما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7% أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة.

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، اليوم، إنها "تعلق مؤقتاً" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان، إن "الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء، ما ألحق ضرراً طفيفاً بإحداهما".

وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضاً عبر مضيق باب المندب.

وتلقت الأسعار دعماً إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015، في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينغ.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.