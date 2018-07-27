نوفاك: روسيا لا تستخدم المخزونات لتعزيز إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات للصحافيين بجوهانسبرغ، إن بلاده لا تستخدم المخزونات الموجودة في الصهاريج للمساعدة في تعزيز إنتاج النفط، وإنها ليس لديها مخزونات كافية للتأثير على سوق الخام.

وأشار نوفاك إلى أن بلاده رفعت الإنتاج من خلال زيادة الإمدادات النفطية وليس عبر استخدام المخزونات.

وقال نوفاك إن سوق النفط العالمية ما زالت متقلبة وتستجيب لتدخلات شفاهية.

وأضاف أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لا يناقشون في الوقت الحالي خيارا لزيادة الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.