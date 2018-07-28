مشروع لربط الطاقة بين فرنسا وإسبانيا والبرتغال

اتفقت فرنسا وإسبانيا والبرتغال على بناء خط كهرباء تحت مياه خليج بيسكاي في إطار تعزيز ربط الطاقة بينها بهدف مساعدة شبه الجزيرة الايبيرية على الخروج من العزلة التي تعاني منها في هذا القطاع.

وبعد اجتماع في لشبونة رحب قادة الدول الثلاث باتفاق تم التوصل إليه على هامش اجتماع بشأن تمويل مشروع بناء خطوط كهرباء بطول 370 كلم تربط فرنسا بإسبانيا.

وقال رئيس وزراء البرتغال انتونيو كوستا إنها "خطوة مهمة جدا".

وستقوم المفوضية الأوروبية بتمويل 30 بالمئة من المشروع، عن طريق تقديم 578 مليون يورو، وهو مبلغ غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي لمشروع طاقة.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في 2025، ليرفع مرتين حجم التبادل الكهربائي بين فرنسا وإسبانيا.

وطالما طالبت إسبانيا والبرتغال بإنهاء عزلتهما عن الشبكات الأوروبية لتوزيع الكهرباء والغاز.

وتمتلك البرتغال فائضا في إنتاج الكهرباء يمكنها من التصدير أبعد من إسبانيا في حال توفر المزيد من خطوط الربط مع باقي دول أوروبا.

وترغب مدريد ولشبونة أيضا في تحسين خطوط الربط بأسواق الغاز الأوروبية عن طريق بناء خط انابيب في كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا.

ويضاف ذلك إلى خط أنابيب آخر تم بناؤه غرب سلسلة جبال البيرينيه، يربط إسبانيا بفرنسا.